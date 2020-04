Covid19 : Les masques, promis par le président de l’Exécutif corse, arrivent mardi matin à Aiacciu

Ce fut un chemin de croix qui a abouti symboliquement en ce dimanche de Pâques. Les deux millions de masques - 1 million de masques FFP1 et 1 million de masques FFP2 -, commandés en Chine début mars par le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, au nom de la Collectivité de Corse, étaient attendus le 2 avril. Un temps bloqués par manque d’avion pour les transporter, ils arriveront en partie dans l’île mardi matin.



Grâce à la mobilisation et la ténacité d’un prestataire corse, qui a offert ses services gratuitement et travaillé d’arrache-pied pendant trois semaines, un million de masques sont partis de Chine et ont transité par diverses escales. Selon nos informations, une partie de la cargaison - 600 000 à 700 000 masques chirurgicaux et 100 000 à 150 000 masques FFP2 – a atterri à l’aéroport de Roissy ce dimanche. Pour sécuriser l’acheminement, la cargaison est convoyée en plusieurs lots et arrivera par bateau mardi matin à Aiacciu. Elle sera réceptionnée par la Collectivité de Corse qui enverra la moitié du stock à Bastia et gardera l’autre moitié à Aiacciu. A partir de là, les masques seront distribués à tout le personnel soignant de l’île, aux centres COVID19, aux EHPAD…



C’est une vraie bouffée d’oxygène très attendue en Corse qui a un besoin vital de masques. L’Etat étant totalement défaillant en la matière, l’ARS de Corse ne peut en distribuer que 1000 par semaine. Cette arrivée de 100 000 masques FFP2 permettra de couvrir un mois de besoins insulaires. Une autre partie de la commande - soit environ 100 000 autres masques FFP2 - est bloquée, pour l’instant, dans un aéroport européen, et devrait également être expédiée dans l’île, dans les prochains jours.



