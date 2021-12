Covid : sous pression, la Corse commence à évacuer des patients

Il s’agit de deux patients non vaccinés, porteurs de multiples comorbidités, atteints d’une forme grave de la Covid-19, intubés-ventilés : 2 hommes de 45 et 63 ans.



Dans l’avion sanitaire reliant Bastia-Brest, les deux patients sont accompagnés par une équipe composée d’un médecin, le Dr Paul LUPORSI, et deux infirmiers, Nicolas PARDINI et Nadine DONNADIEU.

Le Dr DE CAFARELLI, chef de pôle des urgences soins critiques du CHB, et le Dr Eliane LENZIANI, directrice médicale du SAMU 2B ont coordonné avec l’ARS de Corse, l’ARS de Bretagne, et les équipes médicales des hôpitaux de Brest et de Morlaix, ainsi qu’avec le SAMU 29, la préparation de l’EVASAN.

Le Dr Isabelle GRIMALDI, conseillère médicale de l’ARS de Corse, avec l’équipe EVASAN, a quant à elle, coordonné avec le Dr KLEIN, conseiller médical de l’ARS de Bretagne, l’ensemble de l’opération à la demande du centre national de crise sanitaire.

Les deux patients seront pris en charge à leur arrivée : un au centre hospitalier de Morlaix, l’autre au CHRU de Brest.





Cette opération de transfert résulte d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS de Bretagne et de Corse, le SAMU 29, le SAMU 2B, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination et les services des Préfectures.

Ce transfert s’intègre dans le cadre de l’activation du plan blanc régional, et permet de relâcher temporairement la tension des services de réanimation régionaux, dans un contexte de circulation du virus en très forte progression et avec une augmentation très nette de patients justifiant d’une hospitalisation.