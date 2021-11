Covid : le taux d'incidence poursuit sa hausse en Corse

Comme partout en France, l'épidémie de Covid repart à la hausse sur l'ile où, selon les données publiées par Santé Publique France ce dimanche 7 novembre le taux d'incidence atteint les 106 cas pour 100 000 habitants.C'est surtout en Haute-Corse, qui affiche désormais 120 pour 100 000 habitants, que le taux d'incidence explose. Le département est avec la Creuse le territoire avec la circulation virale la plus élevée du Pays. Quant à la Corse-du-Sud, le taux d'incidence s'élève à 92.Les hospitalisations pour Covid augmentent sur l'ile. Si au 31 octobre 14 personnes étaient hospitalisées à Bastia et Ajaccio, ce dimanche 19 malades sont hospitalisés en Corse. Concernant la réanimation, on enregistre une légère baisse. Au 31 octobre 7 personnes étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs, contre 5 patients ce 7 novembre.En Corse la majorité des habitants en âge de se faire vacciner a reçu au moins une dose de vaccin. Au 31 octobre, selon les données publiées par Santé Publique France, 72,5 % des insulaires avaient reçu au moins une première injection, seulement 0,2% de plus que la semaine précédente. 243 767 personnes ont ainsi bénéficié d’un schéma complet vaccinal (70,7%). À cette même date, 21 398 personnes avaient reçu une dose de rappel (14,3 % des personnes entre 65 et 74 ans et 31,5 % des personnes de 75 ans et plus.)