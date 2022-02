Covid : l’Assurance Maladie ouvre un nouveau téléservice pour lister les cas contacts

L’Assurance Maladie a mis en ligne le mercredi 9 février un nouvel outil pour aider à lutter contre l’épidémie de Covid-19 : le téléservice “Lister mes cas contacts”. Il permet à toute personne testée positive de lister ses cas contact en ligne en l’aidant à identifier sa période de contagiosité et les situations à risques.



Grâce à ce dispositif, l’Assurance maladie pourra adresser très rapidement et directement des consignes sanitaires personnalisées à ces personnes contacts, notamment au regard de leur statut vaccinal. Cette démarche facilitera aussi leur prise en charge (test, arrêt de travail…).

En effet, une fois enregistrées dans la base de données « Contact Covid » de l’Assurance Maladie, grâce à la déclaration effectuée par la personne positive, ces personnes contacts pourront plus facilement bénéficier de la prise en charge des tests de dépistage et, en cas d’impossibilité de télétravail, demander un arrêt de travail sur le site ameli.fr.



Accessible sur internet, 24 heures /24 et 7 jours/7, le remplir prend une dizaine de minutes maximum.



Pour en savoir plus, se connecter sur ameli.fr