Covid en Corse : 7 nouveaux décès et 2 226 nouveaux cas en une semaine

L’ensemble des indicateurs détaillés de l'évolution de l'épidémie, qui sont à retrouver dans le veille2 226 cas confirmés sur cette semaine du 13 au 19 décembre soit en moyenne 318 cas quotidiens.On note aussi qu'avec un taux d'incidence de 646 personnes positives pour 100 000 habitants l'évolution par rapport à la précédente est de 2%, le taux de positivité est quant à lui de 6,3% soit une baisse de 1,1 pour la même période.L'ARS souligne également que le taux de dépistage avec 10 298 tests a augmenté de 20%.Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation a augmenté par rapport à la semaine précédente avec 49 nouvelles admissions dont 17 nouvelles en réanimation et soins intensifs. Durant la même période 7 décès supplémentaires ont été enregistrés.Ce mercredi 22 décembre, 72 personnes sont toujours hospitalisées avec une moyenne d’âge de 72,8 ans et 15 patients, avec une moyenne d’âge de 60,2 ans , sont en réanimation, soins intensifs ou soins critiques.L’ARS de Corse indique encore que 100 % des patients hospitalisés en réanimation n'étaient pas vaccinés ou n’avaient pas un schéma complet, selon les données fournies par les centres hospitaliers d'Ajaccio et Bastia.VaccinationLe 19 décembre sur le plan vaccinal, en Corse, 73 % des plus de 12 ans avaient un schéma complet de vaccination et 35, 4 % avaient reçu une dose de rappel.