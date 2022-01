Covid en Corse : 13 décès et 9 014 nouveaux cas en une semaine

La Corse a fait état aussi d'un nouveau record : 9 014 nouveaux cas positifs de Covid en l'espace de 7 jours, entre 2 janvier et le 7, soit en moyenne 1 287 cas quotidiens.

Après avoir dépassé la barre des 2 000 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, le taux d'incidence continue de grimper, même si plus lentement, sur l'ile où, selon les données publiées par l4agence régionale de santé ce mercredi 12 janvier, il s'élève à 2 615 cas pour 100.000 habitants.Entre le 2 janvier et le 9 janvier, on déplore 13 décès. Concernant les hospitalisations, le nombre en hospitalisation conventionnelle augmente légèrement par rapport à la semaine précédente, tandis que celui en réanimationreste stable : 85 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 16 nouvelles admissions en réanimation contre 68 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente. Actuellement 83 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 72,9 ans . En plus, en réanimation ou soins intensifs, se trouvent actuellement 25 patients hospitalisés avec une moyenne d’âge de 64,8 ans.Au 9 janvier, en Corse, 74,2 % des plus de 12 ans ont un schéma complet de vaccination (vs 89,8 % en France métropolitaine) et 45,4 % ont reçu une dose de rappel. 16 995 injections ont été faites la 1ère semaine de janvier 2022 contre 10 148 la semaine précédente.Il s'agit de 1 607 nouvelles vaccination (1ère dose) et 13 864 doses de rappel