Covid : à cause d'une baisse de la demande, Air Corsica réduit son plan de vol

Dans les prochaines semaines, ne soyez pas surpris de recevoir un sms ou un mail déplaçant votre vol vers Paris, Nice ou Marseille sur l’horaire suivante ou précédente.



Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la raison de ces changements n’est pas un manque de personnel lié à la crise sanitaire et à la propagation fulgurante du variant Omicron. « Bien-sûr nous avons des salariés navigants malades, mais nous avons fait appel à des contrats courts pour pallier le manque. Nous sommes tout à fait capables d’absorber la demande », assure Luc Bereni, président du directoire de la compagnie Air Corsica.



Pour comprendre ces modifications il faut plutôt se tourner vers les faibles réservations liées à la mise en place du télétravail obligatoire depuis le 3 janvier. « On avait beaucoup de personnes qui prenaient les vols intermédiaires pour se rendre à des déplacements professionnels, à présent tout est limité donc cela a un effet sur les allées et venues des gens », poursuit-il. A cela il faut ajouter une déprogrammation des rendez-vous médicaux à Marseille et Paris, ce qui représente un flux non négligeable pour le trafic aérien entre la Corse et le continent. Autre facteur, janvier et le début février s’inscrivent en temps normal dans une période subissant un « ralentissement naturel » de l’activité. Habituellement, il faut attendre les vacances de février pour que la fréquentation reprenne.



8% des rotations impactées



En prenant en compte tous ces facteurs cumulés, la compagnie a dû supprimer environ 8% des vols principalement sur les lignes reliant Bastia ou Ajaccio à Paris, Marseille et Nice. « Nous avons pu ajuster les vols sur lesquels la solution de remplacement est à quelques heures. Ce sont les lignes qui ont trois rotations dans la journée pour la même destination », explique le président du directoire. Ainsi, les aéroports de Figari et Calvi ne seront pas impactés par ces changements. Les liaisons qui ne font pas partie de la délégation de service public, Lyon et Toulouse, sont également maintenues et tourneront normalement.



Dès les vacances scolaires de février et si la situation sanitaire ne s’est pas dégradée entre temps, les vols devraient revenir à la normal. « Lorsqu’il n’y a pas de restrictions spécifiques, on sent que les gens veulent voyager et nous sommes là pour répondre à cette envie », termine Luc Bereni.