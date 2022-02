Covid : Le virus ralentit mais le nombre de morts bondit en Corse

Après les records de janvier, le nombre de nouveaux cas est aussi en baisse, 9 014 nouveaux cas positifs de Covid, les nouveaux cas enregistrés en l'espace de 7 jours, entre le 7 au 13 février sont 4 864, soit en moyenne 695 cas quotidiens.

Depuis quelques semaines, la circulation virale do Covid commence à décroître en Corse. Selon le dernier bulletin publié le 17 février par l’Agence régionale de santé, le taux d’incidence est repassé sous le seuil symbolique des 2 000 cas pour 100 000 habitants et il se stabilise ce jeudi à 1 416 cas pour 100 000 habitants, un chiffre encore élevé selon les autorités sanitaires qui invitent à la prudence. Les taux d’incidence, de dépistage et de positivité diminuent par rapport à la semaine précédente, mais la circulation virale reste très élevée.Surtout chez les moins de 15 ans.Entre le 7 janvier et le 13 janvier, on déplore 15 décès.Concernant les hospitalisations, le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation et en réanimation diminue par rapport à la semaine dernière : 54 nouveaux patients ont cependant été hospitalisés au cours des 7 derniers jours dont 4 nouvelles admissions en réanimation contre 62 nouvelles au cours de la semaine précédent.Au 17 février, 85 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 74,9 ans et 11 patients sont hospitalisés en réanimation avec une moyenne d’âge de 64,5 ans. Selon les données de l'ARS 83 % des patients hospitalisés en réanimation/soins intensifs/soins critiques ne sont pas vaccinés ou n’ont pas reçu la dose de rappel.Au 13 février 2022, en Corse, 76,1 % des plus de 12 ans ont reçu un schéma initial complet et 54,9 % ont reçuune dose de rappel. 4 986 injections ont été effectuées au cours de la semaine dont 245 nouvelles vaccinations (1re dose) et 4 103 doses de rappel.