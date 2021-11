Covid : "Il y a de fortes chances que la troisième dose soit généralisée dans les prochains mois"

Il y a probablement un relâchement des gestes-barrières. Le variant se transmet beaucoup, donc si on se relâche, il va se transmettre. Le virus va profiter de nos comportements. Et puis cela est favorisé par la saison, qui fait que nous passons plus de temps dans des lieux clos. C’est un ensemble de facteurs, en réalité. Il ne faut pas alarmer la population, car le vaccin protège à quasiment 100% des formes graves, mais il faut rappeler que même vacciné, on peut être contagieux et transmettre le virus.