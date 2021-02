Covid-19 : un nouveau décès et 52 cas positifs ce mercredi en Corse

Le virus du Covid-19 circule toujours activement sur l'ile où 52 personnes supplémentaires ont été dépistées positives en 24 heures (11 en Corse-du-Sud et 41 en Haute-Corse). Un nouveau cluster en milieu professionnel est aussi enregistré en Haute-Corse.Le nombre de personnes hospitalisées baisse légèrement sur l"ile, si hier on comptait 50 personnes hospitalisées dans les établissements de l"île, ce 17 février 47 personnes (3 de moins -que la veille) le sont : 2§ en hospitalisation conventionnelle, 9 en réanimation/soins intensifs à l'hôpital de Bastia.L'ARS indique aussi que 17 716 personnes ont reçu une première dose de vaccination et 5 036 la seconde.