Covid-19 : un nouveau décès et 287 cas positifs supplémentaires en Corse

73 personnes - 5 de plus que la veille - étaient hospitalisées ce vendredi 6 août 2021 en Corse. 16 étaient en service de réanimation et soins intensifs : 6 en Corse-du-Sud, les reste en Haute-Corse.

Au niveau des tests RT-PCR 158 tests se sont révélés positifs en Corse-du-Sud. Les 129 autres ont été enregistrés en Haute-Corse où un décès supplémentaire - un homme de 70 ans - est décédé ce vendredi.



Le nombre de vaccinés était de 216 635 pour la première dose et 176 766 personnes étaient vaccinées en schéma complet.