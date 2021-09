Covid-19 : un homme de 76 ans décède en Corse-du-Sud

Un homme est encore décédé des suites de la Covid-19 en Corse ce vendredi 17 septembre 2021 selon le bulletin quotidien du suivi de l'épidémie publié par l'agence régionale de la Santé de la Corse.

Aujourd'hui il y a toujours 8 personnes qui sont en réanimation ou soins intensifs dans les hôpitaux de Corse. La moyenne d'âge des patients dans ces services est de 59,6 ans.



Ce 17 septembre il y avait 56 personnes hospitalisées, soit une de plus que la veille; dans les établissements insulaires.





Les tests RT-PCR et TRA du jour ont, par ailleurs, révélé 46 nouveaux cas positifs (20 en Corse-du-Sud, 26 en Haute-Corse) .



Quant aux nombre de vaccines il avait atteint un total de 243 781 pour la première dose et 231 682 pour les vaccinations en schéma complet.