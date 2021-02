Covid-19 : un décès et 54 cas positifs supplémentaires en Corse

Ce bilan fait également état de 2 hospitalisations supplémentaires (55 au total) et indique que 2 Ehpad et 1 établissement avec hébergement (ESMS) sont concernés pas au moins un cas de Covid-19.



Au niveau des hospitalisations il y en a 36 conventionnelles (4 en Corse-du-Sud et 32 en haute-Corse) et 8 personnes sont en réanimation en Haute-Corse où est survenu le 153 e décès enregistré depuis le début de l'épidémie.



Le bilan des vaccinations fait état de 11 624 vaccinations et 1 105 secondes injections.