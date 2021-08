Covid-19 : un décès et 192 nouveaux cas enregistrés ce vendredi 20 aout en Corse

Dans son bulletin quotidien l'ARS de Corse fait d'un nouveau décès, il s'agit d'une personne résidente en Ehpad. Le nombre des victimes depuis le début de l'épidémie est donc de 253 personnes dont 32 décédés en Ehpad.



Au cours des 24 dernières heures le nombre de nouveaux cas a aussi augmenté et on enregistre ce vendredi 20 aout, 192 tests positifs : 88 en Haute-Corse et 104 en Corse-du-Sud. Actuellement le taux de positivité calculé sur 7 jours glissantes est de 3,4%.



Le nombre d'hospitalisations augmente légèrement par rapport à jeudi (+2), il y actuellement 79 personnes dans les 2 hôpitaux de Corse dont 19 (deux déplus qu'hier) en réanimation et soins intensifs. L'âge des patients en réanimation est maintenant de 58,4 ans.



Pour ce qui est des vaccinations 230 576 personnes - soit 66,9 % de la population - ont reçu une première dose d'un vaccin et 201 582 autres ont été vaccinées en schéma complet.