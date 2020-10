Covid-19 : port du masque obligatoire partout en Corse-du-Sud

Tout ce qu'il faut savoir





1/ L’obligation de port du masque est étendue à tous les espaces publics des villes et villages du département dès ce vendredi

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics des villes et villages du département. Le masque doit être porté en toutes circonstances. Fumer, boire ou manger ne permet pas de se dispenser du port du masque.

Dans les espaces naturels (plages, forêts..) si la distanciation physique est respectée le port du masque n’est pas obligatoire.





2/ Les regroupements de plus de six personnes dans l’espace public sont interdits, en particulier aux abords des espaces scolaires

Une vigilance particulière sera observée aux abords des établissements scolaires, notamment aux heures d’entrée et de sortie des élèves. L’Éducation Nationale met en place des protocoles pour éviter le brassage des élèves. Il ne faut pas que collégiens et lycéens se regroupent devant les établissements. En tout état de cause, le port du masque est obligatoire.





3/ Les déplacements à l’occasion de la fête de la Toussaint sont permis

Il sera possible de se déplacer pour se rendre aux cimetières et pour les célébrations cultuelles afférentes. L’accès aux cimetières doit se faire dans le strict respect des gestes barrières, en portant un masque et en évitant les regroupements. Les maires veilleront au contrôle du volume de personnes en fonction de la capacité d’accueil du cimetière et, dans la mesure du possible, mettront en place un axe d’entrée et un axe de sortie.

La vente de fleurs sera autorisée ce week-end, uniquement pour les professionnels dûment déclarés.





4/ Précisions sur les déplacements

Le principe est que les déplacements sont interdits. Cependant, des dérogations limitativement énumérées sont prévues.

Il est possible de se déplacer, de prendre l’avion ou le bateau, pour des raisons professionnelles, pour se rendre à un rendez-vous médical, pour assister à l’enterrement d’un proche.

Une personne dont le contrat de travail en Corse se termine pourra rentrer à son domicile sur le continent (et réciproquement).

Il est possible de déménager pendant cette période de confinement.





5/ Des contrôles seront mis en œuvre pour faire respecter ces mesures

La police et la gendarmerie sont mobilisées pour contrôler la bonne application de ces mesures sur l’ensemble du département. En cas de non-respect, les contrevenants sont passibles d’une amende de 135 €. En cas de récidive dans les quinze jours, l’amende est portée à 200 €. Après trois infractions en trente jours, l’amende est portée à 3750 €.