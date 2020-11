Covid-19: pas de relâchement, les contrôles se poursuivent en Corse

"La stratégie de confinement semble produire les premiers effets attendus" a affirmé Jean Castex lors de la conférence de presse de bilan des deux premières semaines de confinement. Dans son discours du 12 novembre le chef du gouvernement a affirmé que les contrôles de respect du confinement vont être renforcés.



Ce vendredi au micro de FranceInfo le ministre Gérald Darmanin a réitéré qu'il convient désormais de faire respecter un peu plus encore ce confinement qui est différent du premier "On ne peut pas tout à fait les comparer, puisqu'on peut aller chercher les enfants à l'école, on va travailler... Il est forcément différent du premier, mais il doit être davantage respecté."





Dans contrôles renforcés en Corse

Après deux semaines de contrôles dans un communiqué la préfecture de la Corse-du-Sud "regrette que le confinement ne soit pas respecté par tous".

Sur la seule journée du 11 novembre les forces de l’ordre on été amenées à dresser une cinquantaine de verbalisations pour des déplacements sans attestation ou avec une attestation non conforme.



Les services de l'Etat rappellent que déplacements au titre de l’activité sportive ou de la promenade doivent être brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile. "Ces déplacements étant de courte distance, il convient de privilégier les déplacements à pied. Il n’est généralement pas nécessaire, comme on a pu le constater, de prendre sa voiture pour les déplacements liés à l’activité physique limités à un rayon d’un kilomètre autour de son domicile."



"Par ailleurs - précise la préfecture - pour faciliter le contrôle, l’adresse du domicile indiquée sur l’attestation doit pouvoir être confirmée par la production d’un justificatif récent (adresse de la carte d’identité, attestation d’assurance etc.) ;Les contrôles seront renforcés et régulièrement effectués pour garantir le respect de ces mesures et la sécurité de tous. Pour rappel, les contrevenants sont passibles d’une amende de 135 €. En cas de récidive dans les 15 jours, l’amende est portée à 200 €. Après trois infractions en trente jours, l’amende est portée à 3750 €."