Covid-19 : mise en place d'un point médical avancé à Lisula

Les médecins libéraux de Balagne, en présence de l’Ordre des Médecins - avec la conseillère nationale le Docteur Domenica Martelli - et en présence du CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé), ont sollicité le Président de la Communauté de communes, Monsieur Lionel Mortini, qui a pu mettre en place, avec le CIAS et la Vice- Présidente Madame Antoinette Salducci, une cellule Covid-19.

La CCIRB a mis a disposition des locaux équipés, au sein de la Résidence les 3 C à L’Île- Rousse, afin d’y constituer un point médical avancé « PMA : Covid-19 : 20220 ».

Ce Point Médical Avancé (PMA) permet de centraliser toutes les personnes susceptibles d’être atteintes du Covid-19, afin que le virus ne se propage pas dans les différents cabinets médicaux de la Balagne.

Les infirmières du CIAS sont aussi mobilisées sur place.

Si vous avez les symptômes du Covid-19 (toux et fièvre), ne vous rendez pas chez votre médecin mais appelez le numéro suivant : 06 40 47 94 14. Un rendez-vous sera fixé rapidement afin de ne pas encombrer la cellule de crise.

Les médecins présents sur nos sites à tour de rôle sont : Docteur Agnel, Docteur Allegrini, Docteur Annebique, Docteur C. Ferrandi, Docteur Leoni, Docteur Martelli, Docteur Pernet et le Docteur Simoni.

Nous remercions les médecins, tous les intervenants médicaux et paramédicaux, les pharmacies, ainsi que le personnel du CIAS (notamment les infirmières) de se mobiliser dans cette structure, pour éviter au maximum la propagation de la pandémie.