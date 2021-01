Covid-19 : les restaurants pourraient ne pas rouvrir le 20 janvier

Alors qu'Emmanuel Macron avait fixé une date de réouverture des restaurants le 20 janvier, celle-ci ne sera pas maintenue. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs sources gouvernementales à nos confrères de RTL ce lundi 4 janvier.



Le Premier ministre aurait d'ailleurs acté cette décision en petit comité et se préparerait à faire l'annonce à la presse dans les prochains jours. Toujours selon RTL, le gouvernement annoncera que les dispositifs d'aides aux restaurateurs seront prolongés aussi longtemps que nécessaire.



Des objectifs non atteints



La non-réouverture des restaurants et bars est toutefois sans surprise, puisque les chiffres des contaminations sur le territoire national sont loins d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Ce dimanche 3 janvier, on recensait encore près de 12 500 nouveaux cas de Covid-19 et 7460 hospitalisations. En octobre, Emmanuel Macron avait indiquer vouloir atteindre d'ici à début décembre, un seuil en deçà des 5000 contaminations par jour.



Dans les prochains jours, de nouveaux cas liés aux fêtes de fin d'année (réunion en famille, réveillon de Noël, de la Saint Sylvestres, voyages...), devraient être détectés.