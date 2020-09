Covid-19 : le préfet de la Corse-du-Sud annonce un renforcement des contrôles et des sanctions

Les chiffres de contamination au COVID 19 publiés les 9 et 10 septembre par l’ARS de Corse, soit 38 nouveaux cas - tous résidents, le démontrent, l’épidémie se diffuse de manière endémique dans le département.



Un certain nombre de mesures nécessaires, proportionnées et de bon sens, ont été prises en lien avec les maires. Elles doivent être strictement appliquées.



Le port du masque est toujours obligatoire, à certaines heures, dans certains lieux publics fréquentés (rues, places, marchés) précisés par arrêtés préfectoraux.

Depuis la rentrée scolaire, le port du masque est également obligatoire à proximité des écoles. S’agissant des lieux de convivialité et de fête, considérant l’effet de l’alcoolisation sur le relâchement des comportements, les bars sont désormais fermés à minuit et toute vente, tout transport et toute consommation d’alcool sont interdits à partir de 23h sur la voie publique.



En outre, si la plupart des commerces de toute nature s’attachent à respecter les règles sanitaires de distanciation, de port du masque, de mise à disposition de gel… il est malheureusement observé chez certains professionnels un relâchement qui vient compromettre l’effort collectif.



Ainsi, le préfet a demandé aux forces de police et de gendarmerie, sous le contrôle des sous-préfets et en liaison avec les maires, de renforcer, dès ce week-end, le contrôle systématique des mesures sanitaires et en particulier du port du masque, là où il est obligatoire, que ce soit sur la voie publique ou dans les commerces, administrations, services publics.





Des équipes dédiées, en zone police à Ajaccio, et en zone gendarmerie dans les principales communes (Porto-Vecchio, Bonifacio, Sartène, Propriano), auront pour mission de verbaliser systématiquement les contrevenants, mais aussi de dresser procès-verbal pour les établissements et commerces de toute nature qui ne respecteraient pas leurs obligations. Ces établissements recevront de la préfecture une mise en demeure de se mettre en règle et pourront être fermés en cas de récidive.



Les mesures sanitaires en vigueur n’ont de sens que si elles sont strictement appliquées par tous et partout. Leur respect doit permettre d’éviter une aggravation de la circulation du virus qui obligerait à prendre des mesures générales de restrictions et de fermetures prévues par l’article 50 du décret du 10 juillet 2020.



De l’esprit de responsabilité de chacun dépendent la bonne scolarisation de nos enfants et le maintien de la reprise de l’activité économique et de la vie sociale, sportive et culturelle. C’est aussi le meilleur rempart pour protéger nos aînés et les personnes présentant des fragilités au regard du COVID 19.