Covid-19 : le Salon des collectionneurs de Borgo annulé

«Compte-tenu du contexte sanitaire lié au COVID 19, et de la préoccupation majeure d’assurer la sécurité de tous les participants, visiteurs, cela semblait inconcevable et irresponsable de maintenir cette 18ème édition » explique la dynamique antiquaire. «Dans les conditions actuelles, le salon ne pourrait en effet se dérouler normalement : port du masque obligatoire pour les exposants pendant 2 jours ainsi que pour les visiteurs, distanciation des stands de 2 m, sens obligatoire de circulation à l’intérieur de la salle et vérification du port du masque à l’extérieur par un vigile, amende pour non port du masque de 135 euros pour le visiteur et une amende pour l’organisateur » déplore t-elle. «Pour le règlement effectué des stands, le report se fera sur 2021. En voyant l’avenir plus clément et en restant optimiste le rendez-vous est pris pour 2021 le samedi 1er et dimanche 2 mai 2021 », à l’heure où fleurit le muguet porte-bonheur !