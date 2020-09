Covid-19 : la Ville d'Ajaccio annule les Journées Européennes du Patrimoine

Alors que la Ville d’Ajaccio, comme le reste de la Corse, est depuis le 6 septembre en zone rouge, zone de circulation active de la Covid-19, et qu’e ce 14 septembre la Préfecture de Corse-du-Sud a renforcé le port du masque en ville, le Maire d’Ajaccio a pris la décision d’annuler les Journées du Patrimoine, prévues les 19 et 20 septembre prochain.



« Nous constatons une recrudescence des cas de Covid-19. La situation nous invite à la plus grande prudence. En vertu du principe de précaution, j’ai fait le choix de prendre cet arrêté afin de garantir la sécurité des Ajacciennes et des Ajacciens. », explique Laurent Marcangeli.





Une programmation culturelle sous surveillance

Les autres événements culturels prévus dans le cadre de la saison culturelle à venir sont maintenus, mais n’en demeurent pas moins soumis à l’évolution de la circulation du virus. À ce titre, le protocole sanitaire particulièrement strict qui a déjà été mis en place à l’Espace Diamant (salle de spectacle et salle d’expositions) et au Palais Fesch demeure plus que jamais d’actualité.



Salle de spectacle

Limitation de la jauge à 154 places maximum, avec un siège vacant entre chaque personne ou groupe de personnes (maximum 4) et le port du masque obligatoire. Gestion de la billetterie par les agents d’accueil et sur internet avec message d’alerte pour le respect du placement.

Ouverture de la billetterie le 22 septembre pour les spectacles du mois d’octobre et ouverture à partir du 13 octobre pour les spectacles jusqu’en décembre 2020.





Conférences :

Limitation de la jauge à 154 places maximum. Inscription sur réservation obligatoire.





Expositions :

Limitation de la jauge à 50 personnes (salle de 200 m2, soit 4 m2 par personne) avec port du masque obligatoire. Pas de cocktail lors des vernissages. Gestion du flux d’entrée dans la salle par un agent.