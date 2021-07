Covid-19 : la Balagne dépasse le seuil des 1000 cas pour 100 000 habitants. Le variant Delta se répand en Corse

"L’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans l’île est à ce jour particulièrement préoccupante" selon les autorités sanitaires et préfectorales de l'ile qui, ce 16 juillet, indiquent que la situation de la Balagne "devrait conduire rapidement la Haute-Corse à être l’un des premiers départements de France métropolitaine à dépasser le seuil de 200 cas pour 100 000 habitants."



En effet le taux d’incidence de la microrégion atteint ce vendredi les 1 066 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité est de 10,1%. "L’explosion des cas positifs en Balagne a été constatée en moins d’une semaine - indiquent l'ARS et la préfecture dans son communiqué - et se poursuit encore aujourd’hui (70 résultats positifs au Covid-19 ont été comptabilisés ce matin suite aux tests réalisés hier)."





Une diffusion sur le reste de l'ile est à craindre

La préfecture et l'ARS précisent que cette croissance rapide de l’épidémie en Balagne est due quasi exclusivement au variant dit Delta et impacte déjà les autres régions, notamment le pays bastiais en laissant craindre une diffusion rapide du virus sur le reste de l’île. "Ce regain épidémique met en péril la santé publique, le système hospitalier et risque d’impacter fortement l’économie de l’ensemble de l’île alors que nous sommes au début de la saison touristique." indiquent les services de l'Etat qui précisent que les mesures prises en début de semaine pourraient être renforcées dans les prochains jours "en raison de cette forte dégradation épidémique".



Des contrôles du pass sanitaire souvent inexistants

Malgré la hausse exponentielle de cas de nombreux établissements n'appliquent pas encore les mesures sanitaires en vigueur : des cas de fraude ont en effet été signalés dans certains établissements de nuit. Des contrôles inexistants ou insuffisants (pas de vérification d’identité lors du contrôle du pass sanitaire) sont dénoncés par la préfecture qui précise "ces comportements et dérives sont particulièrement dangereux et irresponsables dans le contexte actuel de diffusion amplifiée par le variant Delta. Ils le sont d’autant plus que les établissements de nuit sont des lieux de diffusion large du virus si le pass sanitaire n’est pas strictement appliqué."



Les contrôles des services de police et de gendarmerie seront en conséquence renforcés dans les établissements et lors des évènements pour lesquels le passe sanitaire s’applique déjà.



Face à cette situation, les autorités appellent l’ensemble de nos concitoyens à la vigilance et à l’application stricte des règles afin d’endiguer au mieux la vague épidémique qui s’annonce.