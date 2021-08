Covid-19 : l'ARS de Corse met en place de nouveaux sites de dépistage

Les demandes de tests augmentent très fortement en Corse du fait de la conjugaison de l’afflux touristique, de la reprise de l’épidémie et des demandes de tests pour convenance personnelle.

De plus, la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l'extension du pass sanitaire aux activités de loisirs, de restauration commerciale ou de débit de boissons, ainsi que pour les trajets en avion ou en bateau depuis la Corse vers le continent.

Toutes personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la Corse, devra présenter un pass sanitaire valide.



La mise en place du pass sanitaire à compter du 9 août 2021 va augmenter considérablement la pression qui pèse déjà sur les professionnels.



A ce jour, l’offre de test est assurée par les professionnels de santé : laboratoires de biologie médicale, pharmacies, infirmiers, médecins… ayant permis d’atteindre, en Corse, un taux de dépistage considérable de 11 584 tests pour 100 000 habitants, la semaine 30.



Pour renforcer l’offre de tests déjà existante au sein des territoires, et permettre à la population sans schéma vaccinal complet et non immunisée d’accéder à des activités soumises au pass sanitaire, l’ARS de Corse en lien avec les laboratoires, les pharmacies et certaines municipalités, au sein des principales villes touristiques, ont mis en place de nouveaux sites de dépistage.



Ces nouveaux sites de prélèvement sont destinés au renforcement du dépistage dans le cadre du pass sanitaire