Covid-19 : hospitalisations en baisse en Corse

Les chiffres du suivi de l'épidémie en Corse de ce jeudi 19 novembre font état de 54 hospitalisations conventionelles - c'est 8 de moins que la veille - et de 11 en réanimation, de 23 nouveaux cas positifs : 6 en Corse-du-Sud et 17 en Haute-Corse.



Autre chiffre : celui du taux de positivité qui, calculé sur 7 jours glissants, se situe désormais à 6,8% ( 6,3 en Corse-du-Sud et 7,1 en Haute-Corse).



Enfin, aucun nouveau décès n'a été enregistré ce mercredi.

Et aucun foyer de contamination n'a été signalé.