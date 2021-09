Covid-19 : fin du port du masque à l'école le 4 octobre dans les départements les moins touchés

L'épidémie évolue de façon positive en France et "la nette amélioration de la situation sanitaire qui se poursuit." a poussé le gouvernement à envisager d'alléger les mesures restrictives dans les départements où le virus circule moins. "En une semaine, a annoncé ce mercredi Gabriel Attalà l'issue du conseil de défense sanitaire, le nombre de cas quotidiens détectés a diminué de 30%, et le nombre de patients hospitalisés de 11%." Ainsi, "à partir du lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise sous le seuil d’incidence de 50 pour 100 000 habitants, le port du masque sera facultatif pour les plus jeunes", annonces Attal. Il ne sera donc plus nécessaire pour les enfants de porter un masque, à l'intérieur et à l'extérieur, des établissements scolaires. Dans ces mêmes départements "verts", "le protocole scolaire repassera en niveau 1".



Pas de changement pour le pass sanitaire

"Il n’y a pas de décision d’adapter le pass sanitaire pour le moment", a poursuivi Attal. "Il continue de s'appliquer dans les mêmes conditions". Le porte-parole du gouvernement a cependant indiqué que le Chef de l'Etat a demandé des critères d'adaptation du pass au niveau local qui devront notamment prendre en compte le taux d'hospitalisation, celui de vaccination et le taux d'incidence.