Covid-19 : fin du masque obligatoire dans les transports dès ce lundi 16 mai

""La situation épidémique s'améliore, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics quotidiens diminue et nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation du port du masque dans les transports en commun, à partir de lundi 16 mai", a indiqué ce mercredi Olivier Véran à l'issue du dernier conseil des ministres du gouvernement Castex. Cette protection mise en place en 2020 pour lutter contre la pandémie de COVID-19 restera cependant "recommandée" car "nous ne sommes pas sortis de la cinquième vague" même si la situation hospitalière s'améliore, ajoute Olivier Véran.

Le pass sanitaire et le port du masque restent cependant en vigueur dans les hôpitaux et les Ehpad, "au moins jusqu'à l'été" précise-t-il à l'issue du conseil des ministres.