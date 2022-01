Covid-19 : en Haute-Corse, le taux d'incidence dépasse les 2 000 cas pour 100 000 habitants

La Corse a fait état ce dimanche de 970 nouveaux cas positifs de Covid en l'espace de vingt-quatre heures. Un chiffre très élevé pour un dimanche, lendemain de jour férié.

D'après Santé publique France, 145 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus : 96 à Ajaccio et 49 à Bastia. 24 patients sont en réanimation ou soins critiques.





Le taux d'incidence continue de battre des records en Corse et dépasse pour la première fois la barre des 2 000 cas pour 100 000 en Haute-Corse. Selon les données publiées par Santé Publique France ce dimanche 2 janvier le taux d'incidence du département s'élève en effet à 2 123, et il s'établit à 1803 en Corse-du-Sud et alors qu'au niveau national il est de 1 518 cas pour 100.000 habitants.