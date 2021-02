Covid-19 en Corse : taux d'incidence en baisse malgré la hausse des hospitalisations

Au niveau départemental, le taux d’incidence diminue du 20% en Corse

Le nombre des personnes hospitalisées tous services confondus pour COVID-19 est en augmentation. Au 14 février 59 personnes étaient hospitalisées (+ 5 par rapport au 7 février) : 10 en Corse-du-Sud (dont aucune en service de réanimation ou de soins intensifs/continus) et 49 en Haute- Corse (dont 10 en service de réanimation ou de soins inten- sifs/continus). Trente-sept passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés la semaine dernière représentant 3,3 % de l’activité des services d’urgence. Ce pourcentage est augmentation par rapport à la semaine précédente (2,3 % en S05). La part du variant anglais dans les cas positifs au Covid-19 ne cesse de croître en Corse : il représente désormais plus de 50% des cas positifs. Le chiffre inquiète les autorités sanitaires, qui craignent un pic de contagion au retour des vacances scolaires.

L’épidémie de Covid-19 semble se stabiliser voir diminuer en Corse, selon les chiffres dévoilés ce mercredi 17 février par Santé Publique France.Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas positifs sur 100 000 habitants qui était de de 112 baisse cette semaine à 92.Le taux de positivité régional, c’est-à-dire le nombre de cas positifs sur 100 tests est aussi diminué à 2,2% avec une disparité entre les deux départements : en Haute-Corse ce taux s'élève àalors qu'en Corse-du-Sud il baisse à 1,3 %.La semaine dernière (données du 14 février 2021) 14 730 résidents corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique et, parmi ceux-ci, 328 se sont révélés positifs au SARS-CoV-2 (20 de moins que la semaine précédente). Plusieurs territories sont particulièrement touchés par un nombre élèves de cas positifs avec un taux d’incidence supérieur au seuil d’alerte de 50 pour 100 000 habitants sauf le Taravo- Valinco-Sartenais et le pays ajaccien. De plus, trois territoires ont toujours un taux supérieur à 100 pour 100 000 habitants dont le pays bastiais (162 pour 100 000 habi- tants), la Plaine orientale (179 pour 100 000 habitants) et la Casta- gniccia-Mare e Monti (101 pour 100 000 habitants).