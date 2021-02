Covid-19 : en Corse, le variant britannique représente la moitié des cas positifs

Les vaccins sont-ils efficaces contre les variants ? « Pour ce qui est du variant anglais, Pfizer, Astra Zeneca et Moderna le sont. Pour les autres variants, les choses sont avérées pour Pfizer et Modena, et c’est en cours de consolidation pour AstraZeneca » explique Philippe Mortel.



« Dans tous les cas, il faut absolument continuer d’appliquer les gestes barrières » prévient le docteur Grimaldi, « car les variants sont plus contagieux ». Les autorités craignent d’ailleurs, avec les vacances, un relâchement des comportements et donc un nouveau pic de cas. « Nous allons donc lancer une campagne pour inciter les gens à se faire tester à leur retour mais également à J+7 » annonce Philippe Mortel. Dans la course contre les variants, deux précautions valent mieux qu'une.