Covid-19 : En Corse la progression du variant anglais inquiète

La part du variant anglais dans les cas positifs au Covid-19 ne cesse de croître en Corse : depuis fin décembre, 70 cas de la variante britannique ont été recensés sur l'ile, soit environ 20 % des échantillons qui avaient été envoyés à l’analyse, répartis sur l’ensemble du territoire. Ces chiffres sont au niveau de la moyenne nationale et selon l'ARS et la prefecture de Corse "traduisent une progression inquiétante de cette souche du COVID 19." "L’incidence au niveau régional est à présent de 107. - indique l'agence régionale de la santé dans un communiqué diffusé ce mardi 9 février - En Haute-Corse tout particulièrement, la situation se dégrade rapidement avec une incidence se situant à 143. L’incidence chez les plus de 65 ans est encore plus préoccupante et se situe à 222. "

Face à cette situation jugée préoccupante, les autorités ont renforcé les contrôles réalisés par les forces de l’ordre et appellent la population à une grande vigilance et insistent sur le respect des gestes barrières, qui sont plus que jamais essentiels pour limiter la propagation du virus.

"Le télétravail doit être recherché, les interactions sociales limitées, les espaces clos aérés le plus régulièrement et le port du masque systématique lorsqu’une distance de deux mètres entre chaque personne ne peut être respectée. " insiste l'ARS.



Les caractéristiques de la variante britannique

Les patients atteints de la variante britannique ne développent pas de forme plus grave de la Covid qu’avec la souche originelle, mais le malade est beaucoup plus contagieux. Les signes cliniques observés sont les mêmes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, etc…).

En raison de cette contagiosité accrue, le nombre de cas de Covid risque d’augmenter fortement et donc le nombre de cas hospitalisés et de décès aussi. Cette menace sur notre système de santé est réelle et risque rapidement d’entrainer des déprogrammations de certains soins courants non Covid.



La recherche de variantes

Tout test positif fait l’objet d’un criblage afin de déterminer s’il s’agit d’une variante. A ce jour en Corse, seule la variante britannique a été détectée.





Attention aux milieux clos

Les enquêtes « contact-tracing » réalisées depuis plusieurs semaines auprès des personnes positives montrent que les contaminations se font essentiellement en famille, entre amis ou entre collègues, et surtout dans des lieux clos (déjeuner, pause-café, retrouvailles…). Ces moments conviviaux ne doivent pas faire oublier que le virus est là et les gestes barrières doivent être appliqués par tous, partout, et tout le temps. Aussi, nous vous recommandons d’avoir recours au maximum au télétravail lorsque cela est possible