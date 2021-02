Covid-19 : en Corse, face aux restrictions, les festivals d'été partagés entre espoir et annulation

Les organisateurs de Festivals avaient réclamé une prise de position de la Ministre de la Culture. A la sortie d’une réunion zoom qui s’est déroulée ce jeudi 18 février, elle a confirmé que les Festivals « devraient sérieusement réduire leur jauge et renoncer aux places debout s’ils veulent maintenir leurs dates. » La bonne nouvelle est qu’il y aura bien des festivals cet été mais ils ne ressembleront pas aux grands rassemblements populaires et festifs de ces dernières années.



Ni bar ni restauration ?

Pour le moment, sous réserve d’évolution de la crise sanitaire dans les mois à venir, les festivals pourront se tenir avec 5 000 spectateurs maximum qui devront tous être assis et respecter la distanciation physique.

« Cette jauge pourra être revue à la hausse (ou à la baisse) en fonction de l’évolution de l’épidémie », a promis la ministre de la Culture. Concernant les bars et les points de restauration, là aussi, l’autorisation dépendra de l’éventuelle réouverture « dans le secteur de la restauration. »



Enveloppe

Roselyne Bachelot a également confirmé hier « une enveloppe de 30 millions d’euros » pour accompagner les festivals vers des formats alternatifs ou limiter la casse en cas d’annulation.



Réactions

« On en sait un peu plus pour le cadre général, mais il reste des zones de flou, ce qui est sûr c’est que la saison des festivals 2021 ne sera pas comme les autres », a indiqué à l’AFP Aurélie Hannedouche, du Syndicat des musiques actuelles.

Sur le continent, les réactions ne se sont pas fait attendre. Si le Hellfest a décidé de jeter l’éponge, les Vieilles Charrues confirme que l’édition se tiendra sous une forme réduite et n’accueillera pas Céline Dion comme initialement prévu.



Patrimonio

En Corse, les réactions n’ont pas non plus tardé. Du côté du Festival de Guitare de Patrimonio, l’attachée de presse Sylvie Durand nous livre son avis même si l’équipe ne veut prendre aucune décision “à chaud” : « La plupart des festivals de taille moyenne, même s’ils possèdent une jauge de moins de 5000 spectateurs, ne pourront pas avoir lieu dans une configuration exclusivement “assise” pour être rentables. Tous les lieux ne se prêtent pas à cette configuration, surtout en extérieur, cela implique une organisation humaine et logistique trop importante, toutes les municipalités ne pourront pas se le permettre, sans parler de la fermeture des espaces bar et restauration qui représentent également une source de rentabilité non négligeable. »



Festival du film de Lama

Jean-Louis Devèze, président du Festival du film de Lama regrette « une annonce partielle. On attendait des précisions, plus d’informations et de conseils sur l’organisation de nos événements. C’est surtout un effet d’annonce ! Trois jours de concertation pour déclarer : 5000 personnes max, plein air et distanciation sociale. En fait, on s’y était préparé. On se doute que l’été sera compliqué. Particulièrement pour les festivals de musiques actuelles. A Lama, avec l’équipe, on prépare la 27e édition qui aura lieu du 31 juillet au 6 août. On va réduire nos jauges, créer un système de réservation en ligne pour éviter un afflux trop grand chaque soir. Ce sera forcément une édition particulière mais on va tout faire pour la maintenir. »



Aìo Festival

Contacté, Michel Marti, fondateur de Key-Prod, organisateur notamment du Aiò Festival qui se déroule au Casone, a lui aussi suivi avec attention les annonces de la Ministre : « Après notre première édition en 2019, nous avons dû annuler celle de 2020. Les artistes M et Soprano étaient prévus. Ce dernier doit revenir cette année, le 29 juillet et Matthieu Chedid sera remplacé par Vitaa & Slimane le 2 août. J’essaye d’être optimiste pour cet été. Notre demande a été entendue par la Ministre, une réponse tôt dans l’année. Mais ces annonces sont au minima : 5000 personnes, assises et surtout avec distanciation. En fait, elle a calqué sa décision sur les contraintes en place l’été dernier. Au Casone, nous pouvons accueillir 6000 personnes debout. Avec ces contraintes, nous sommes à moins de 3000 personnes, dans le meilleur des cas, si les gens viennent en groupe avec la règle d’un espace pour 4 à 6 personnes. Ça serait trop juste pour être rentable mais on espère que les conditions vont évoluer dans les semaines ou les mois à venir. On attend cette période d’été, les effets du vaccin et l’éventuelle rouverture des restaurants qui nous permettrait de mettre en place une buvette. On va suivre les prochaines annonces avec attention, croiser les doigts. On a été aidé pour tenir le coup mais vraiment, on a envie de travailler et d’organiser ces concerts. Je ne crois pas qu’on nous accorde une jauge debout mais j’espère quand même que les conditions seront moins restrictives. Et on va discuter avec les artistes. Pour eux comme pour le public, on sent une véritable envie de revenir sur nos événements ! »