Covid-19 en Corse : des chiffres qui montrent que la situation s'améliore

Comme au niveau national en Corse, pour la première fois depuis des semaines, on constate une baisse des hospitalisations et des décès. Le dernier point bulletin de l'ARS dévoilé ce vendredi 20 novembre confirme que la situation s’améliore sur le front du coronavirus sur l'ile.

En effet, le taux de positivité a nettement baissé cette semaine : – 6,4 %. Le nombre de cas positifs dans les 24 derniers heures est de 22 patients, un chiffre inférieur à celui auquel on était habitués ces dernières semaines.



Les chiffres du suivi de l'épidémie en Corse font aussi état d'une baisse des hospitalisations : 51 personnes, trois de moins que la veille, toujours hospitalisés.

31, dont 9 en soins intensifs ou réanimation, à l'hôpital d'Ajaccio et 20, dont 2 en soins intensifs ou réanimation, à Bastia.



Enfin, aucun nouveau décès n'a été enregistré ce vendredi.

Et aucun foyer de contamination n'a été signalé.



De quoi nous donner un espoir de pouvoir retrouver un semblant de vie normale dès le 1er décembre ? Le Premier ministre Jean Castex reste prudent même s'il a annoncé ce vendredi que nous étions "sur la bonne voie" pour rouvrir les petits commerces "autour du 1er décembre".