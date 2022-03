Covid-19 en Corse : 7 décès et 1 666 nouveaux cas en une semaine

Trois jours après la levée du pass vaccinal et des masques, l’Agence régionale de santé fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 en Corse et les données montrent une nouvelle augmentation des indicateurs de la circulation virale.





En sept jours, 1 666 personnes ont été testées positives au Covid-19 sur l'ile et le taux incidence est passé de 480 cas pour 100 000 habitants à 646 cas en une semaine, selon les chiffrés publiés ce jeudi 17 mars par l'ARS.



"Les taux d’incidence augmentent dans toutes les classes d’âge sauf chez les 15-19 ans où il semble rester stable, indique l'ARS. En revanche, les taux de positivité augmentent fortement dans toutes les classes d’âge. Ces augmentations vont de + 2,7 points chez les 15-19 ans à + 7,4 points de pourcentage chez les moins de 15 ans. Le taux de positivité le plus élevé est toujours retrouvé chez les moins de 15 ans (24,5 %) et le plus faible toujours chez les 65 ans et plus (16,3 %)."





Hospitalisations en baisse

Les hospitalisations sont en baisse par rapport à la semaine dernière. 26 nouvelles admissions ont eu lieu au cours de la semaine dont 5 nouvelles admissions en réanimation contre 28 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente dont 5 nouvelles admissions en réanimation. Au total 73, dont 7 en soins critiques ou réanimation, patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 76,9 ans





Décès

Depuis le début de la surveillance, et jusqu’au 6 mars, 378 personnes sont décédées à l’hôpital (7 nouveaux décès à déplorer cette semaine)