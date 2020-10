Covid-19 en Corse : 682 cas positifs supplémentaires en une semaine

La Corse a enregistré 682 cas positifs supplémentaires de Covid-19 au cours des dernières 7 jours sur les 6347 nouveaux patients testés.

C’est ce qu’indique l’Agence régionale dans son point sanitaire de ce samedi 24 octobre 2020 en précisant que suite à l’augmentation du flux dans les laboratoires, les délais de rendu des résultats des tests RT-PCR sont allongés ce qui entraine un décalage dans la consolidation des données qui n’est donc pas immédiate.

"Il convient de lire ces données avec prudence" souligne l'ARS qui indique avoir recensé 19 cas positifs supplémentaires pour 250 tests réalisés pour la journée de vendredi ce qui porte à 3051 nouveaux cas positifs sur l'ile depuis début septembre.





Hospitalisations

En Corse-du-Sud, à ce jour, 18 personnes sont hospitalisées dont 5 en réanimation ou soins continus

En Haute-Corse, à ce jour, 33 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées, une de plus par rapport à hier, dont 5 en réanimation ou soins continus.



Aucun nouveau décès

Depuis le début de l’épidémie, 73 décès ont été recensés à l’hôpital : 55 au centre hospitalier d’Ajaccio et 18 à l'hôpital de Bastia.





Les gestes barrières

L'ARS rappelle que le respect des gestes barrières reste primordial, partout, tout le temps, et surtout dans les moments de convivialité qui peuvent être à l’origine de clusters. Il nous appartient de relayer sans cesse les messages de prévention autour de nous.