Covid-19 en Corse : 660 nouveaux cas positifs en une semaine

Ces chiffres découlent des tests pratiqués dans les deux départements de Corse.En Corse-du-Sud sur les 3 408 tests pratiqués - 2 300 étaient de nouveaux patients - 266 se sont avérés positifs.En Haute-Corse, où l'on a pratiqué 5 029 tests - 3 400 étaient également de nouveaux patients - 328 étaient positifs.Au total, 660 nouveaux cas positifs ont été enregistré entre le 14 et le 21 octobre sur l'ile.En Corse-du-Sud, à ce jour, 18 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées - il y en 2 de plus par rapport à mardidont 4 sont en réanimation ou soins continus . Par rapport au point de la veille, mardi,, on enregistre donc 3 nouvelles entrées et 1 nouveau retour à domicile.En Haute-Corse, à ce jour, 29 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées, c'est trois de plus que la journée précédente4 en réanimation ou soins continus et 5 nouvelles entrées, pour un seul retour à domicile. En revanche l'on a enregistré un décès supplémentaire.Depuis le début de l’épidémie, 71 décès ont été recensés à l’hôpital : 54 au centre hospitalier d’Ajaccio et 17 à l'hôpital de Bastia.L'ARS signale également qu'un nouveau cluster en milieu professionnel a été identifié à Ajaccio. 4 personnes ont été testées positives et isolées. Les investigations sont en cours pour identifier l’ensemble des personnes contacts pour les isoler à leur tour.