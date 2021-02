Covid-19 en Corse : 65 nouveaux cas et légère hausse de patients en réanimation

Selon les dernières observations de l'ARS, communiquées ce jeudi 11 février, le nombre de patients positifs au coronavirus continue d'augmenter sur l'ile : 65 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures : 15 en Corse-du-Sud et 50 en Haute-Corse où la situation se dégrade plus rapidement avec une incidence se situant à 143, et à 222 chez les + de 65 ans.

Le taux de positivité régionale est de 2,5% mais il grimpe à 3,3% en Haute-Corse.



Hospitalisations

Les hospitalisations sont stables, indique de l'Agence Régionale de la Santé de Corse. Au total ce jeudi il y a 58 personnes hospitalisées. Ce qui change c'est le nombre de personnes en réanimation ou soins intensifs : si hier 7 malades étaient recensés à Bastia, ce 11 février le nombre de personnes en réanimation ou soins intensifs est en hausse, avec 9 malades hospitalisés dans ces services, soit 2 de plus que la veille (1 en Corse-du-Sud et 8 en Haute-Corse).



Vaccinations

14 149 personnes ont été vaccinées depuis le 6 janvier en Corse, 2656 ont reçu les deux doses du vaccin.