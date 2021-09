Covid-19 en Corse : 62 nouveaux cas et hospitalisations toujours en baisse ce 1 septembre

Le nombre d’ hospitalisations continue sa baisse en Corse. Le bilan de l’ARS présenté ce mercredi 1er septembre fait état de 65 hospitalisations en cours, neuf de mois par rapport à la veille, et 18 patients en soins intensifs ou réanimation (1 de plus qu'hier).



Le nombre des nouveaux cas positifs est aussi en forte baisse et l'ARS enregistre seulement 62 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, 37 en Haute-Corse et 25 en Corse-du-Sud.



Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Au total depuis le début de l'épidémie ce sont 256 personnes qui sont décédées sur l'ile.



Un nouveau cluster a été détecté dans un établissement médico-social en Haute-Corse.



Coté vaccination, le 63% des Corses (217 237 personnes) sont vaccinées sur l'ile alors que près de 70% a reçu la première dose et est en attente de la deuxième.