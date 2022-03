Un mois et demi après le pic des contaminations, la vague Omicron en est net recul en Corse où le taux incidence est ce jeudi 10 mars de 480 cas pour 100 000 habitants.

Selon le dernier bulletin publié aujourd'hui par l’Agence régionale de santé 10 877 résidents corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique contre 13 096 la semaine précédente et, parmi ceux-ci, 1 657 étaient positifs



"Au niveau régional, le taux d’incidence continue de diminuer dans toutes les classes d’âge par rapport à la semaine précédente. Cette diminution est toujours en partie induite par une diminution du taux de dépistage. La diminution du taux de positivité ralentit encore par rapport à celle observée la semaine dernière" précise l'ARS qui indique que les taux de positivité les plus élevés sont observés chez les 15- 19 ans en Corse-du-Sud (17,3 %) et chez les 20-39 ans en HauteCorse (19,5 %). Les taux de positivité les plus faibles sont observés chez les 65 ans et plus en Corse-du-Sud (9,8 %) et en Haute-Corse (15,6 %)



Omicron toujours présent en Corse

Au cours de la semaine, les données de criblage montraient une présence du variant Omicron dans 100 % des prélèvements criblés de Corse.





Hospitalisations

Les hospitalisations sont stables avec 34 personne hospitalisées le 6 mars contre 35 le 27 février. Au 6 mars, 10 personnes étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs/continus contre 14 le 27 février) : 4 en Corse-du-Sud (vs 6 le 27 février) et 6 en Haute-Corse (vs 8 le 27 février)



Décès

Depuis le début de la surveillance, et jusqu’au 6 mars, 371 personnes sont décédées à l’hôpital (6 nouveaux décès à déplorer par rapport au point du 27 février) : 192 en Corse-du-Sud et 179 en Haute-Corse.