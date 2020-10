Covid-19 en Corse : 144 cas supplémentaires et un décès de plus en une semaine

25 personnes sont toujours hospitalisées, une de plus par rapport à la semaine dernière : 10 en Corse-du-Sud (dont 3 en service de réanimation ou de soins intensifs) et 15 en Haute-Corse (dont 4 en service de réanimation ou de soins intensifs). En Corse, une stabilisation des hospitalisations pour COVID-19, tous services confondus, est observée cette semaine et les taux d’incidence sont passés sous le seuil d’alerte mais le nombre de personnes en réanimation, ainsi que l’arrivée prochaine des vacances, avec brassage de population (tourisme, étudiants revenant sur l’île, etc.), et les faibles effectifs incitent à rester prudent sur l’évolution actuelle.





Un décès supplémentaire

Depuis le début de la surveillance, et jusqu’au 4 octobre, 68 personnes sont décédées à l’hôpital : 52 en Corse-du-Sud et 16 en Haute-Corse où un patient est décédé cette semaine.