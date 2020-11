Covid-19 : décès d'un homme de 63 ans et d'une femme de 66 ans en Corse

Depuis le 13 septembre, on déplore donc 25 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier. Et à ces décès hospitaliers, se rajoutent 13 décès en Ehpad survenus lors de la première vague de l’épidémie .

Dans son bulletin quotidien l'agence régionale de la santé de Corse rappelle également que depuis début septembre 2020, 5 032 nouveaux cas positifs ont été recensés en Corse.



Le 4 Novembre il y avait 92 personnes hospitalisées - c'est 4 de plus par rapport à la veille - dont 13 en réanimation sur l"île :

55 personnes en Corse-du-Sud et 37 personnes )dont 4 en réanimation ou soins continus en Haute-Corse