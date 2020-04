Covid-19 dans le monde : Le bilan des décès dépasse la barre des 200 000 morts

Le seuil des 200 000 morts du Covid-19 a été franchi ce samedi 25 avril avec 2 494 décès supplémentaires en 24 heures, un décompte qui repart à la hausse au lendemain du chiffre le plus bas en près de trois semaines (1 258). Avec un total de 202 994 personnes décédées c’est aux États-Unis (plus de 53 000 morts) qu’on enregistre le plus grand chiffre de morts. Le pays est suivi par l'Italie (26 384), l'Espagne (22 902), la France (22 614) et le Royaume-Uni (20 319). Au total l’Europe compte 122 000 décès.





Même si la moitié de l'humanité reste pour l’heure confinée, des scénarios de déconfinement se dessinent en Italie, France, Espagne et dans d'autres pays. Cela inquiète de nombreux scientifiques qui craignent une « deuxième vague ». En effet la courbe des nouveaux cas remonte en Chine, à Singapour et en Malaisie qui comptent des nouvelles contaminations après après quelques semaines d’accalmie. Même au Japon le relâchement des mesures barrière serait à l’origine de la hausse des nouveaux cas positifs enregistrés dans le pays.