Covid-19 : comment passer Noël en famille en limitant les risques ?

1 - Limiter à 6 le nombre d'adultes à table

C'est la recommandation du conseil scientifique et ce qu'avait annoncé Jean Castex dans sa conférence de presse du 3 décembre. “Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de six adultes, sans compter les enfants”, avait-il précisé.



2 - Faire un test

Faire un test antigénique 24 heures ou 48 heures avant le repas peut être une solution afin d'éviter la contamination. Ils sont disponibles depuis quelques semaines en pharmacie.



3 - Essayer de s'isoler avant le repas

Toujours dans le but de protéger ses proches, vous pouvez éviter les contacts sans respect des gestes barrières avec des personnes extérieures dans la semaine qui précède les retrouvailles.



4 - Réfléchir à un plan de table adapté

Pourquoi pas disposer Papi et mamie en bout de table pour éviter de les contaminer. On peut par exemple penser à les placer à côté d'un membre de la famille qui est en télétravail ou quelqu'un qui ne côtoient pas beaucoup de monde dans son quotidien. Autant que possible, il est recommandé d'espacer les convives de deux mètres.



5 - Exit les buffets

Privilégiez les services à l'assiette avec couverts et assiettes individuelles plutôt que les buffets, c'est plus hygiénique. Il est aussi conseillé d'avoir un gel antibactérien à table pour se laver régulièrement les mains.



6 - Aérer régulièrement

Comme dans les salles de classe, si la pièce le permet, n'hésitez pas à aérer l'espace où vous allez dîner, dix minutes toutes les heures. Faire le repas dans la pièce la plus grande est aussi recommandée.



7 - Marquer son nom sur le verre

Une petite étiquette collée sur le verre pour ne pas échanger son verre, c'est un geste simple mais qui peut éviter de se contaminer.



8 - Eviter les embrassades

Dire bonjour à nos proches, les remercier pour les cadeaux devra se faire à distance. Même s'il est tentant d'enlacer ses grands-parents il faudra encore attendre un peu pour cela.



9 - Se laver régulièrement les mains

A l'arrivée des convives, hop un tour au lavabo. Lors du passage à table, de la distribution des cadeaux, mettre du gel antibactérien permettra d'éviter de contaminer ses proches.