Covid-19 : campagne de dépistage gratuit en Alta Rocca

Des points de dépistage par tests rapides antigéniques (résultats en 20 minutes) seront installés dans 8 communes du territoire et permettront de tester tous les habitants de l’Alta Rocca. Les tests seront réalisés sans rendez-vous par des infirmiers libéraux et du centre de secours de Levie.Pour les personnes de plus de 65 ans, les porteurs de maladies chroniques et les personnes en incapacité de se déplacer, des tests RT PCR sont recommandés et seront effectués sur demande à domicile en se signalant au préalable à la Communauté de Commune de l’Alta Rocca au 0960495644