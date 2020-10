Covid-19 : activation du plan blanc dans les hôpitaux de Corse

L’épidémie de Covid-19 progresse de manière exponentielle en Corse avec un taux d’incidence qui augmente chaque jour davantage entraînant une hausse significative des hospitalisations, y compris en réanimation.

Face à la montée de la pression épidémique, l’ARS de Corse en accord avec tous les directeurs des établissements de santé déclenche le Plan blanc régional ce jour qui permet de prendre les mesures de gestion adaptées au niveau de chaque établissement de santé.



Le Plan blanc régional permet notamment d’ accroître les capacités réanimatrices et d’hospitalisation des patients COVID des Centres hospitaliers d’Ajaccio et Bastia et de maintenir les activités et aborder une déprogrammation progressive et graduée en fonction des besoins et en priorisant les urgences et les patients pour lesquels il y aurait une perte de chance à retarder leur prise en charge.

Le plan blanc prévoit aussi une mobilisation générale de l’ensemble des personnels de santé.





Vers une déprogrammation des des activités médicales

L’augmentation des capacités de réanimation nécessitera une déprogrammation de plus en plus importante des activités médicales et chirurgicales impliquant une perte de chance pour les patients atteints de pathologies chroniques.