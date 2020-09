La crèche et halte-garderie l’Anghjulelli avait fermé ses portes les vendredi 11 à la suite d'un cas positif à la Covid-19 parmi les personnels de la structure. Conformément au protocole sanitaire la crèche a été désinfectée et l’ensemble des personnels testés. La mairie de Bastia fait savoir que "Tous les tests se sont avérés être négatifs et la crèche peut rouvrir à partir de lundi 21 septembre. "

Les parents ont été prévenus de la réouverture.