Covid-19 : Un décès supplémentaire et 62 nouveaux cas ce mercredi en Corse

Selon les dernières observations de l'ARS, la situation de l'épidémie de la Covid-19 se dégrade en Corse. Le nombre de patients positifs au coronavirus continue d'augmenter : 62 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures : 23 en Corse-du-Sud et 39 en Haute-Corse. Le taux de positivité est aussi en augmentation et dépasse le 2,2%.Une nouvelle hospitalisation est signalée dans le bulletin quotidien de l'Agence Régionale de la Santé de Corse. Au total ce mercredi il y a 26 personnes hospitalisées dont 6 en réanimation ou soins intensifs (6 moins qu'hier) : 2 en Corse-du-Sud et 4 en Haute-Corse.Dans les 24 dernières heures on déplore cependant le décès d'un patient de 78 ans en Haute-Corse. Au total ce sont 143 personnes qui ont perdu la vie à cause de la Covid depuis le début de la pandémi en Corse.​En plus du cluster identifié à l'hôpital de Bastia , l'ARS signale un foyer de contamination dans un club sportif en Corse-du-Sud : toutes les personnes positives ont te recensées et isolées immédiatement.