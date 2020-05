Covid-19 - Un décès et un nouveau cas en Corse

Le nouveau coronavirus a fait un 73e décès en Corse. Il est survenu au centre hospitalier d'Ajaccio. Il s'agit d'une femme de 93 ans.

Sa disparition porte à 60 le total des décès survenus en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie.

Les 13 autres ont été enregistrés dans les Ehpad.



L'ARS de Corse signale encore que 458 prélèvements ont été effectués dans les hôpitaux et laboratoires de ville (385 en Corse-du-Sud et 73 en Haute-Corse). 4 tests (2 par département) se son avérés positifs.

Un nouveau cas de Covid-19 a été recensé en Haute-Corse.



5 personnes sont toujours hospitalisées et 4 sont en réanimation et soins intensifs à Ajaccio et Bastia.