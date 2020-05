Covid-19 - Un 68e décès et 2 nouveaux cas en Corse

Un décès, 2 nouveaux cas et 3 personnes de plus en réanimation : la situation a empiré en quelques heures en Haute-Corse, selon les chiffres communiqués mardi en milieu d'après-midi par l'Agence régionale de la Santé de Corse.



138 tests ( dont 75 en Corse-du-Sud) ont été effectués. Les 2 nouveaux cas ont été enregistrés lors des prélèvements (63) opérés en Haute-Corse.



Le nombre de personnes hospitalisées à certes diminué (elles sont désormais 19) mais celui des patients en réanimation ou en soins intensifs, à augmenté.



Trois patients de plus ont été admises dans ce service au centre hospitalier de Bastia.





L'heure est certes au déconfinement, mais attention le virus, lui, est toujours là !