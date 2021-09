Covid-19 : Sept nouveaux décès en Corse

Le bilan des victimes du Covid s’alourdit encore sur l'ile. Dans son bulletin de ce lundi 6 septembre l'ARS de Corse fait état de sept nouveaux décès au cours du weekend. Trois femmes de 42, 82 et 85 ans, ainsi qu'un homme de 74, hospitalisés à Bastia, figurent parmi les nouvelles victimes du virus qui a fait aussi 3 morts enEHPAP (deux femmes de 95 ans et un homme du même âge).



Les hospitalisations sont en baisse, cependant 56 personnes sont toujours hospitalisées sur l'ile (6 de moins que vendredi) dont 9 en réanimations ou soins intensifs. L'âge moyen des patients est de 68 n'as, l'âges des malades en réanimation baisse à 61,4.



Dans son communiqué l'agence régionale de la santé indique que au cours du weekend 139 nouveaux cas positifs ont été recensés sur l'ile : 73 en Haute-Corse et 66 en Corse-du-Sud.



------



En raison d'un problème technique au niveau national les données de vaccination n'ont pas été communiquées ce lundi.