Covid-19 : Quand Facebook remplace les tatamis au Karaté Biguglia

Le début de saison avait été exceptionnel pour le Karaté Biguglia qui recence plus de 100 licenciés. Une saison entamée sur les chapeaux de roues en octobre avec la performance de Guillaume Le Van. En lice à l’Open I nternational Adidas à Paris et à l’Open International d’Alsace le pensionnaire de Biguglia s’ était inclin é de peu en 1/4 de finale contre le Vice-Champion du Monde, l’Azeri Atamov.



Et alors que la ligue corse avait mis en place une sélection régionale combat, 21 karatékas de Biguglia y avaient été admis . Par ailleurs, u ne des équipes, composée de 5 sociétaires de Biguglia et 3 d’Ajaccio, avait obtenu une belle médaille de bronze aux Championnats de France des Ligues à Paris. Enfin, ultime regret, l e club avait été sélectionné pour représenter la France à la Coupe du Monde Shito Ryu en Slovaquie en juin prochain . U n évènement hélas reporté en 2021 en raison de la pandémie .



En mars, suite au confinement et à l’arrêt des cours au début de mois là, le club du président Henri Mariani a mis en place toute une série d’exercices en ligne sur son compte FaceBook. Nom de code de l’opération: Karaté Biguglia in Casa. «On s’est tout de suite aperçu d’un manque» explique Sébastien Le Van, responsable de l’enseignement au club. «Aussi, afin de garder le lien entre nous, la demande de nos adhérents étant forte, nous avons créé 3 groupes distincts sur la page FaceBook du club, des groupes par rapport à l’âge et le niveau. Trois enseignants du club interviennent régulièrement sur la base d’un programme bien précis, à raison de 5 cours par semaine. C’est un vif succès puisque 120 personnes suivent ces cours».



Au menu, des exercices adaptés à une surface d’exercice restreinte. «Il nous a fallu en effet modifier notre méthode traditionnelle de travail, l’adapter à une superficie forcement moins grande que notre salle» souligne S. Le Van. «Ingénieux, certains de nos karatékas ont même confectionné des cibles pour travailler les techniques de poings pieds. Les cours permettent de maintenir les compétences et un certain niveau physique. Devant le succès rencontré on a même organisé un challenge mélangeant technique et physique avec des prix à gagner. Ce confinement a aussi mis en avant l’attachement au club de nos adhérents. C’est très motivant».



A ce jour, on avoue être un peu dans le flou quant à la reprise des cours en dojo et alors que toutes les activités fédérales sont suspendues. «De toutes façons nous prendrons une décision en concertation avec la Mairie de Biguglia pour une reprise des activités en septembre» précise Sébastien Le Van.